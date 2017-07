Pelas bases, Sub-15 e Sub-17 estreiam na 2ª fase

As categorias de base do Rio Branco estreiam na segunda fase do Campeonato Paulista Infantil e Juvenil neste sábado (29), em dois jogos marcados para o estádio Décio Vitta, em Americana. No Sub-15, a equipe recebeu o Audax, às 9 horas. No grupo do Tigrinho também estão Guarani e Taubaté.

Pelo Sub-17, o alvinegro joga contra o Santos, às 11 horas. Completam o grupo Red Bull e Linense. Nas duas categorias, o regulamento prevê que somente os dois melhores de cada chave avancem para a terceira fase.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

SUB-20. O Rio Branco também entra em campo na tarde deste sábado no Décio Vitta pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20, na luta para deixar a lanterna de seu grupo, diante do Velo Clube, às 15 horas.