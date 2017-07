Pela Série B, Internacional recebe o Oeste com técnico Guto Ferreira na berlinda

Com o técnico Guto Ferreira muito pressionado, o Internacional recebe o Oeste nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com o único pensamento de vitória. Qualquer outro resultado neste jogo válido pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B complica não só a situação do clube na tabela de classificação, como deve levar o seu comandante à demissão.

Com apenas 51% de aproveitamento (cinco vitórias, cinco empates e três derrotas), o atual técnico faz campanha pior que a de seu antecessor, Antonio Carlos Zago, que teve 57,27% de aproveitamento (14 vitórias, 10 empates e seis derrotas).

LEIA TAMBÉM: Cruzeiro recebe o Palmeiras com promessa de vencer e de não sofrer três gols

Depois de perder por 2 a 1 para o Vila Nova no último sábado, o time gaúcho despencou para a sexta posição, com 24 pontos. Já o adversário paulista está invicto há três jogos e vem de uma grande vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, que o deixou em 10.º lugar, com 23. “Eu continuo focado e não me abalo com nada. O trabalho está certo e vai dar resultados”, atestou Guto Ferreira.