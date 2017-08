Pela 16ª vez seguida, Corinthians vai ter mais de 30 mil torcedores na arena

O Corinthians anunciou nesta terça-feira que já foram vendidos 30 mil ingressos para a partida contra o Vitória, sábado, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, será a 16ª vez consecutiva que o estádio corintiano receberá mais de 30 mil torcedores.

No total, o Corinthians já realizou nesta temporada 24 jogos na arena, sendo que em 17 deles levou mais de 30 mil torcedores pagantes ao estádio. A equipe tem a melhor média de público do Campeonato Brasileiro, com 37.917 pessoas por jogo.

LEIA TAMBÉM: Fernando Bob diz que fica na Ponte Preta e frustra o São Paulo

Nesta temporada, o Corinthians arrecadou quase R$ 38 milhões de bilheteria. De renda líquida, o valor é pouco superior a R$ 23 milhões. Vale lembrar, entretanto, que a quantia é destinada ao pagamento da arena e não vai para os cofres do clube.