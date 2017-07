Pedrinho vibra com primeiro gol marcado pelo Corinthians: ‘Sensação única’

Autor do segundo gol da vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Patriotas, nesta quarta-feira, o meia-atacante Pedrinho viveu uma noite especial no estádio Itaquerão, em São Paulo. O garoto marcou pela primeira vez pelo time profissional e ao final da partida não escondeu a emoção.

“Realmente é uma sensação única. Vinha falando com o meu pai e com a minha mãe e esperava que o gol saísse hoje (quarta-feira). Quero dedicar esse gol a minha mãe, meu pai, minha irmã, namorada e a Deus”, contou o garoto de 19 anos.

LEIA TAMBÉM: Após conversa, presidente do Sport diz que Diego Souza permanecerá no clube

O meia marcou um belo gol aos 45 minutos do segundo tempo, quando Cássio lançou, a bola sobrou para o garoto, que partiu em velocidade, se livrou da marcação e bateu na saída do goleiro para garantir a festa da torcida corintiana, que no começo da etapa final já pedia a sua entrada em campo.