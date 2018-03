Pedrinho ganha músculos e moral no Corinthians, mas não quer ser ‘fortão’

Pedrinho é um dos atletas do atual elenco mais comentados pela torcida do Corinthians. O atacante já caiu nas graças dos torcedores mesmo tendo jogado pouco pelo time profissional. E o gol marcado pelo garoto de 19 anos, na derrota por 3 a 2 para o Bragantino, foi comemorado duplamente, pois amenizou o resultado e deu uma resposta aos médicos, fisiologistas e comissão técnica. De fato, o trabalho com ele está sendo bem feito.

O atacante passa por um trabalho especial de fortalecimento muscular. Hoje, ele tem bastante respeito do técnico Fábio Carille, mas dificilmente será titular, pois não aguenta atuar 90 minutos. Colocá-lo em campo desde o início do jogo é uma substituição certa.

O forte chute e o bonito gol marcado diante do Bragantino serviram para Pedrinho mostrar que está evoluindo. O garoto ganhou massa muscular e passou a se alimentar melhor, algo que fez com que o menino fosse bastante cobrado por preparadores físicos e nutricionista do clube.

“Tenho que comer mais. Eu sempre converso com a Chris (nutricionista) e ela passa certinho. O Carille também tem essa preocupação. Fico feliz por eles se preocuparem com a minha saúde. Eles até passam a hora certa de comer. Cresci com essa ajuda deles e tenho que agradecer”, contou o garoto, que deu entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava.

Existe, porém, a preocupação para que o ganho de massa muscular não vire algo prejudicial ao menino. Não querem mudar muito seu corpo e atrapalhá-lo em relação ao estilo de jogo. “Não pretendo ficar ‘fortão’ para não perder minha agilidade, mas tenho de ganhar mais massa muscular para poder resistir e conseguir jogar os 90 minutos”, comentou.

Com 25 jogos e dois gols marcados pelo time principal, Pedrinho mostra personalidade para lidar com a pressão de ser um dos atletas mais queridos pelos torcedores. “Eu estava falando sobre isso com meus pais e sempre falo do carinho da torcida por mim, que é enorme. Me deixa muito feliz e me dá mais vontade de entrar em campo. Sempre acreditam em mim, mesmo quando não jogo. Pretendo recompensar todo esse carinho”, comentou.

Para o jogo contra o Bragantino, quinta-feira, no Itaquerão, a tendência é que Pedrinho continue no banco de reservas. Entretanto, a chance de ele entrar no decorrer da partida é grande.