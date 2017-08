Paysandu perde para o Figueirense e fica perto da zona da degola na Série B

Os dois times entraram em campo com medo de perder, algo recorrente para quem está lutando contra o rebaixamento. Por isso mesmo, ambos reforçaram a marcação e criaram poucas chances de gols. O visitante, inclusive, adotou o esquema com três zagueiros, sob o comando do técnico interino Márcio Coelho.

Após quatro tropeços, o Figueirense conseguiu vencer, mas com 20 pontos continua dentro da zona de rebaixamento, em 17.º lugar. O Paysandu perdeu pela quarta vez em casa e pela oitava no total, ficando com 23 pontos, e bem perto do grupo do descenso, na 15ª posição.

O Paysandu voltou a decepcionar a sua torcida ao perder para o Santa Cruz por 1 a 0, neste sábado, no estádio da Curuzu, em Belém, pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B.

Mas apoiado por sua torcida, o Paysandu teve mais volume de jogo e uma postura um pouco mais ofensiva. Mesmo assim, só teve uma chance real para marcar. Aos 38 minutos, Bergson soltou chute forte de fora da área exigindo que Saulo saltasse e espalmasse para escanteio.

O Figueirense parecia morto, mas encaixou um contra-ataque aos 45 minutos e marcou o seu gol. Renan Mota dividiu duas vezes com a defesa e a bola sobrou do outro lado para Robinho. Livre, ele ajeitou e bateu rasteiro no canto esquerdo de Emerson. Quase que nos acréscimos, Henan acertou outro contra-ataque, mas aliviado por Emerson.

No segundo tempo, o time catarinense voltou como esperado: todo fechado lá atrás. O Paysandu teria que ir ao ataque, mas não mostrou qualidade para fazer as infiltrações e muito menos para as finalizações.

O técnico Marquinhos Santos ainda tentou de tudo, tirando o lateral Peri para a entrada do veterano atacante Marcão. Mas a bola não chegou na frente. O máximo que conseguiu foi um chute em diagonal de Bergson que atravessou a pequena área e saiu. Com a má atuação do time, a derrota foi inevitável.

Agora, o Paysandu vai enfrentar o Oeste, no próximo sábado, às 19 horas, na Arena Barueri. O Figueirense vai jogar no mesmo dia e horário contra o Goiás, no Orlando Scarpelli, pela 20.ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 1 FIGUEIRENSE

PAYSANDU – Emerson; Ayrton (Hayner), Perema, Gualberto e Peri (Marcão); Renato Augusto, Nando Carandina e Rodrigo; Magno, Anselmo (Fábio Matos) e Bergson. Técnico: Marquinhos Santos.

FIGUEIRENSE – Saulo; Bruno Alves, Leandro Almeida e Trevisan; Patrick, Zé Antônio, Renan Mota (Luidy), Ferrugem (Dudu Vieira) e Iago (Bruno Santos); Robinho e Henan. Técnico: Márcio Coelho (interino).

GOL – Robinho, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Vinícius Furlan (SP)

CARTÕES AMARELOS – Perema (Paysandu). Bruno Alves, Saulo e Iago(Figueirense).

RENDA – R$ 134.660.

PÚBLICO – 7.848 presentes

LOCAL – Estádio da Curuzu, em Belém (PA).