Paysandu ganha por 3 a 1 e encerra invencibilidade do Oeste em Barueri na Série B

O Campeonato Brasileiro da Série B perdeu o último invicto como mandante neste sábado. Depois de nove jogos de invencibilidade, o Oeste sofreu a primeira derrota em casa contra o Paysandu por 3 a 1, na Arena Barueri, em Barueri, na Grande São Paulo, pela 20.ª rodada da competição.

O Oeste ostentava, até então, nove jogos seguidos sem perder em Barueri, com cinco vitórias e quatro empates. Além de ver a marca quebrada, o time paulista perdeu a chance de se aproximar dos líderes, já que segue na 13.ª posição, com 27 pontos. São sete a menos que o quarto colocado Ceará. Os paraenses saltaram para a 14.ª colocação com 26, abrindo três do Luverdense, o primeiro na zona do rebaixamento.

LEIA TAMBÉM: Cuca revela ter pedido para deixar o Palmeiras há duas semanas

O jogo foi bastante movimentado. Embora o Oeste tenha mantido mais a posse de bola, o Paysandu foi mais eficiente no ataque. Tanto que abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Aos 12 minutos, o lateral-direito Lucas Taylor cruzou rasteiro e o rival Rodrigo Sam desviou contra o próprio gol. O segundo aconteceu aos 29, após chute do atacante Bergson, de fora da área, no ângulo esquerdo do goleiro Rodolfo.