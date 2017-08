Paysandu e Paraná fecham a 21ª rodada da Série B com empate sem gols

Um resultado que não foi bom para ninguém. Este foi o empate sem gols e sem emoção entre Paysandu e Paraná, na noite deste sábado, no Mangueirão, em Belém, no fechamento da 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Paraná está em sétimo lugar, com 31 pontos, três a menos do que o Ceará, que fecha o G4, a zona de acesso. O Paysandu, por sua vez, é o 14º colocado, com 27 pontos, apenas dois a mais do que o Santa Cruz, que fecha a zona de rebaixamento.

O duelo começou equilibrado, mas com o Paysandu mais em cima do adversário em busca do gol. Logo no começo, o goleiro Richard precisou trabalhar duas vezes no mesmo lance. Primeiro em levantamento de Lucas Taylor, depois em finalização de Marcão, no rebote.