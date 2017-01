Paulo Victor fica fora de treino do Flamengo e deve ser emprestado

Insatisfeito com a condição de reserva desde a contratação de Alex Muralha, Paulo Victor está próximo de deixar o Flamengo. O goleiro teria uma proposta da Turquia e nem viajou com o elenco para o amistoso contra o Vila Nova, no sábado, em Goiânia (GO). Nesta segunda-feira, quando o grupo rubro-negro se reapresentou, ele não treinou com os companheiros.

Paulo Victor foi visto no Ninho do Urubu, mas teria ido ao centro de treinamentos do Flamengo apenas para resolver seu futuro. O goleiro de 30 anos, teria em mãos uma proposta de empréstimo do Gaziantepspor, da Turquia, clube que na atual janela de transferências já contratou seus ex-companheiros Wallace (zagueiro) e Lucas Mugni (meia).

Ele foi formado nas categorias de base do Flamengo e, após ser promovido ao time principal em 2007, ficou cinco anos na reserva. Só foi receber as primeiras oportunidades em 2012. Depois, voltou ao banco de Felipe. Paulo Victor só foi se firmar como titular em 2014, mas em 2016 perdeu a posição para Alex Muralha, que chegou do Figueirense para assumir a posição e ganhar um lugar até na seleção brasileira.

Esse cenário deve, inclusive, criar um problema para o técnico Zé Ricardo. Muralha é regularmente convocado para a seleção e, sem Paulo Victor, o primeiro reserva passa a ser o jovem Thiago, de 20 anos, campeão da Copa São Paulo no ano passado, mas que nunca atuou profissionalmente. O outro goleiro do elenco é ainda mais jovem, Gabriel Batista, que esteve na Copinha deste ano.