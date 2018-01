Paulo Paixão critica calendário e vê Atlético-MG pronto a partir do sétimo jogo

Encurtado neste ano em razão da Copa do Mundo, o calendário do futebol brasileiro, organizado pela CBF, voltou a receber críticas. Desta vez, quem questionou o fato de os torneios estaduais começarem tão cedo, já neste meio de semana, foi o preparador físico do Atlético Mineiro, Paulo Paixão.

“O ideal seria que a competição (Campeonato Mineiro) começasse a partir de fevereiro, aí, com certeza, jogando quarta e domingo, no final de fevereiro já teríamos os oito jogos cumpridos e aí só subiria a curva”, avaliou Paixão, que chegou ao clube mineiro no final de 2017 para substituir Carlinhos Neves.

Como os estaduais foram antecipados nesta temporada, a pré-temporada foi espremida e reduzida para cerca de 15 dias. Com poucos dias de treino, os atletas, segundo Paixão, alcançam um bom nível físico somente a partir do sétimo jogo, que será o duelo com a Caldense, em 10 de fevereiro, pelo Campeonato Mineiro.