Paulo Miranda é expulso e Grêmio cede empate ao São Luiz no fim em estreia

Com um time repleto de garotos, o Grêmio viajou a Ijuí nesta quarta-feira e vencia o São Luiz por 1 a 0, mas levou o empate nos acréscimos e precisou se contentar com o resultado de 1 a 1 na estreia do Campeonato Gaúcho. Único medalhão entre os titulares, o zagueiro Paulo Miranda, reforço para esta temporada, acabou sendo um dos responsáveis pelo empate ao ser expulso no segundo tempo.

O Grêmio atuou sem os titulares e os reservas, que seguem de férias após a disputa do Mundial de Clubes no fim do ano passado. Agora, vai em busca da primeira vitória diante do Caxias no sábado, na Arena, pela segunda rodada do Gaúcho. Já o São Luiz encara o Avenida, domingo, fora de casa.

A primeira chegada de perigo nesta quarta foi do Grêmio, com Lima, que recebeu pela esquerda, passou pela marcação e chutou para fora. A resposta do São Luiz veio na mesma moeda, e Gustavo Xuxa aproveitou o espaço na intermediária para arriscar aos 11, por cima do travessão.