Paulo Miranda comete gafe e chama Grêmio de ‘Inter’ em apresentação

Se depender de sua apresentação nesta segunda-feira, o zagueiro Paulo Miranda terá dificuldades para se consolidar no Grêmio. Ex-jogador do Red Bull Salzburg, da Áustria, ele cometeu um dos mais imperdoáveis erros para a torcida de seu novo time: trocou o nome do clube pelo do rival Internacional.

A gafe ocorreu logo em sua primeira resposta, quando foi questionado sobre como seria disputar posição com Kannemann e Pedro Geromel, destaques do time na conquista da Copa Libertadores.

“A defesa do Inter é uma das melhores do mundo. Mas estou preparado, sei da responsabilidade que vai ser, mas procuro durante o treinamento desempenhar um bom rendimento”, falou o atleta nesta segunda-feira. Alertado sobre o erro, ele logo emendou: “Desculpem pela falha.”