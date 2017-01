Pato passa em branco, Willian José marca e Real Sociedad bate Villarreal

No jogo de ida da segunda fase da Copa do Rei, a Real Sociedad venceu o Villarreal por 3 a 1, nesta quarta-feira, em casa, no estádio Municipal de Anoeta, em San Sebastián. No duelo particular dos atacantes brasileiros, Alexandre Pato passou em branco pelo time visitante, mas Willian José abriu o placar para os donos da casa.

Com o resultado, o time do País Basco saiu na frente na briga por uma vaga nas oitavas de final da competição e pode avançar até se perder por um gol de diferença na partida de volta, no próximo dia 11.

Neste confronto de ida, Willian José abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com um belo gol. O atacante ex-São Paulo recebeu passe na entrada da área e bateu por cobertura na saída do goleiro Sergio Asenjo.

O segundo gol saiu após uma trapalhada da zaga do Villarreal, aos 33. José Angel tentou afastar a bola com um chutão para cima, mas mandou em direção à pequena área. Então, Asenjo e o Mario Gaspar não se entenderam sobre quem deveria ficar com a pelota, que bateu no lateral e sobrou limpa, com as redes escancaradas, para Carlos Vela fazer 2 a 0.

Já no segundo tempo, aos 28, Mikel Oiarzabal fez o terceiro da Real Sociedad após avançar em velocidade pela esquerda e bater forte no ângulo direito. O Villarreal descontou com um golaço de Manuel Trigueros, com um chute da intermediária, por cobertura e com efeito para tirar do goleiro, dando números finais ao marcador.

EMPATE – Em outro jogo já encerrado nesta quarta-feira pela Copa do Rei, Alcorón e Córdoba ficaram no empate por 0 a 0 também em duelo de ida pela segunda fase da Copa do Rei. As duas equipes da segunda divisão espanhola fazem a partida de volta na quarta-feira que vem.