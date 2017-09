Partida entre Sampdoria e Roma, pelo Italiano, é adiada por risco de tempestade

A partida entre Sampdoria e Roma que aconteceria neste sábado, em Gênova, pela terceira rodada do Campeonato Italiano, foi adiada por conta de risco de tempestade na região da Ligúria. O duelo ainda não foi remarcado porque a partir da próxima semana a Roma começa a disputar a Liga dos Campeões da Europa e não haverá folgas durante os meios de semana.

A expectativa é que o jogo aconteça depois de outubro. As autoridades em Gênova optaram pelo adiamento da partida, pois, de acordo com a previsão do tempo, há grandes chances de chover muito forte entre 14 horas e 23h59 (horários locais). A partida estava marcada para acontecer às 20h45 (local).

Com o adiamento, a Roma ganhou mais alguns dias para se preparar para o duelo contra o Atlético de Madrid, nesta terça-feira, no estádio Olímpico, em Roma, pela estreia na Liga dos Campeões. A Sampdoria só volta a campo no próximo dia 17, quando visitará o Torino, em Turim, pela quarta rodada do Campeonato Italiano.