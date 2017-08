Paraná vence mais uma em casa, cola no G4 e afunda o ABC na Série B do Brasileiro

O Paraná encontrou mais dificuldades do que esperava, mas fez o dever de casa ao vencer o ABC por 1 a 0, neste sábado, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 20.ª rodada, e entrou de vez na briga por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. De quebra, o time presenteou o técnico Lisca, que fez 45 anos na última sexta-feira.

Lisca manteve os 100% de aproveitamento nos jogos em casa (três vitórias) e o Paraná subiu para a sexta colocação com 30 pontos, a quatro do Ceará, que abre o G4. Por outro lado, o ABC conheceu a sétima derrota em 10 partidas como visitante nesta Série B e estacionou nos 16 pontos, na 19.ª e penúltima colocação.

O primeiro tempo ficou marcado por dois momentos distintos. O ABC começou melhor e criou duas boas oportunidades com Lucas Coelho. Uma foi para fora e outra Richard defendeu bem. Depois, o Paraná acordou e acertou duas vezes o travessão de Edson antes de abrir o placar aos 39 minutos. Márcio Passos derrubou Alemão dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Renatinho.