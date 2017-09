Paraná surpreende e demite Lisca horas antes da semifinal contra o Atlético-MG

O Paraná Clube surpreendeu neste sábado ao comunicar a demissão do técnico Luiz Carlos de Lorenzi, o Lisca. O anúncio ocorreu horas antes do time disputar a semifinal da Copa da Primeira Liga, contra o Atlético Mineiro, às 19h, no Independência. A equipe será comandada no duelo pelo auxiliar-técnico Matheus Costa.

A nota, contudo, não dá detalhes sobre o motivo da demissão. Qualquer esclarecimento, segundo informou o presidente do clube, Leonardo de Oliveira, só será tratado na próxima segunda-feira, às 10h, em coletiva envolvendo o próprio Oliveira e o executivo de futebol Rodrigo Pastana.

“Luiz Carlos de Lorenzi, o Lisca, não é mais técnico do Paraná Clube. O profissional se desligou da delegação, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado”, informou a nota. “O clube está envolvido na decisão de uma vaga à final da Copa da Primeira Liga e no jogo frente ao Atlético Mineiro, às 19h, no estádio Independência. O time será comandado pelo auxiliar-técnico Matheus Costa.”