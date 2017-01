Para não perder talentos, técnico do Corinthians sugere criação de time sub-23

Cinco titulares do time do Corinthians campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior chegarão ao final da temporada de 2017 com 20 anos e não poderão mais continuar na base. Embora ainda tenha todo o ano pela frente, a situação dos jogadores faz com que o técnico Osmar Loss mostre preocupação com os meninos. Casos dos zagueiros Vinícius Dell’Amore e Thiago, do meia Marquinhos, do volante Mantuan e do atacante Carlinhos. Para evitar que os jovens talentos deixem o clube por falta de oportunidade, o treinador sugere a criação de uma equipe sub-23.

Osmar Loss acredita que muitos garotos não se preparam bem até os 20 anos e precisam de um pouco mais de tempo para amadurecer. “Essa palavra pronto me incomoda. A gente cansa de ver jogadores que estavam na base dos grandes clubes, não conseguem ir bem em um primeiro momento, saem para clubes menores e só aí voltam, aos 24, 25 anos de idade. O Corinthians devia investir mesmo até os 23 anos. Neymar, Pato, Willian, esses sim desde cedo dá para contar, mas tem uns que desabrocham mais tarde”, explicou o treinador, que foi finalista das últimas quatro edições da Copinha, sempre com o Corinthians, e conquistou dois títulos.

Com uma vasta experiência na base, Osmar Loss acredita que ter uma categoria intermediária, entre o sub-20 e o profissional, é importante para que os atletas possam ter uma melhor eficiência e versatilidade quando tiverem oportunidade no elenco principal. “Nós temos jogadores buscando a ambidestria porque uma hora, lá na frente, vai ser necessário. Tem que diminuir a deficiência deles. O talento pouco vai mudar aos 20 anos, mas tem que corrigir o máximo de defeitos. O jogador não se torna melhor em termos de talento, ele já era bom, mas pode ser aperfeiçoado”, explicou.

Apesar da sugestão do treinador, o Corinthians não tem planos de fazer um time sub-23 no momento. Em relação a Osmar Loss, ele ganhou alguns dias de folga e deverá se reunir com a diretoria e Fábio Carille em breve para acertar os últimos detalhes e ser efetivado como auxiliar no time principal. Em seu lugar, o ex-lateral-direito e atual auxiliar do Sub-20, Dyego Coelho, será o novo comandante.