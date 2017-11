Para mostrar união, jogadores e técnico do Palmeiras dão entrevista em conjunto

Os jogadores do Palmeiras, o técnico Alberto Valentim e membros da diretoria compareceram em conjunto para dar entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol. O treinador explicou que a iniciativa foi dele próprio após a derrota para o Vitória, no Barradão, na quarta-feira, e foi mantida em sigilo. Os jogadores explicaram que a atitude mostra a união do grupo também nos momentos difíceis (o time vem de duas derrotas seguidas, para Corinthians e Vitória).

O único ausente da entrevista coletiva em conjunto nesta sexta foi o lateral Egídio, que foi liberado para resolver problemas particulares em Belo Horizonte e não vai participar da partida de domingo, contra o Flamengo, no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM: Juventus goleia Torino, mantém 100% e divide a ponta do Italiano com o Napoli

“Em Salvador, depois do jogo, eu, no meu quarto, naquele pós-jogo de madrugada que acontece quando a equipe não vence. Eu tive a ideia de trazer todos aqui e conversei com o presidente para que eles me dessem essa oportunidade de mostrar que estamos unidos, juntos para esses cinco jogos que restam no campeonato, para o objetivo principal, que é o G4”, afirmou Valentim, no início da entrevista coletiva, se referindo à conquista da vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.