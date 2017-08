Para iniciar reação, Palmeiras fecha treino e faz reuniões com time

Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

O começo da preparação do Palmeiras para o clássico com o São Paulo, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, terá foco em conversas e mais concentração. O time se reapresentou nesta terça-feira com uma reunião entre o elenco e o técnico Cuca, no centro do campo. A programação vai continuar nesta quarta, com a provável conversa dos jogadores com a diretoria.

A intensa agenda de reuniões e conversas servirá para ajeitar um ambiente conturbado pelos resultados. As críticas da torcida organizada ao trabalho da diretoria e ao desempenho de Cuca, formalizadas em comunicados, levaram o treinador a pedir para dar entrevista nesta terça. “Eu tenho um ambiente bom com eles (jogadores), adoro estar junto deles. Não tenho nenhum jogador que possa dizer eu que não gosto. E acho que nenhum deixa de gostar de mim. Um pode gostar mais, por jogar, mas o ambiente é bom”, disse.

Depois da derrota para a Chapecoense, no último domingo, a equipe teve folga na segunda-feira e voltou ao trabalho na tarde de terça. A primeira atitude de Cuca foi de reunir todo o elenco no centro de um dos gramados da Academia de Futebol. Mesmo os machucados Dudu e Jailson foram ao encontro. Sentados no campo, os jogadores ouviram a fala do treinador.