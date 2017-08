Para garantir vaga, Tigre precisa reagir jogando em casa

O Rio Branco venceu os dois últimos jogos que fez fora de casa na Copa Paulista, entrando de vez na briga pela classificação. Agora, para cravar um lugar no G4, o Tigre precisa reagir em seus domínios, onde ainda não conseguiu vencer, com dois empates e duas derrotas. Curiosamente, os números do alvinegro como visitante são bem superiores à campanha no estádio Décio Vitta: aproveitamento de 46,6%, contra 16,6% em Americana.

Se quiser buscar a vaga, o Rio Branco terá que fazer a lição de casa. Os dois próximos jogos da equipe serão no DV, no próximo sábado, diante do Audax, e no domingo seguinte, contra o São Paulo. Depois, o time americanense encerrará a primeira fase atuando em Limeira, diante da Inter.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Vamos trabalhar o psicológico dos jogadores nesta semana, porque o fator casa é importante. Estamos na nossa casa, não podemos deixar ninguém fuçar a nossa geladeira”, ironiza o técnico Edson Fio, que fez a sua estreia no comando da equipe no último sábado na vitória sobre o Taboão da Serra, por 2 a 0. “Foi um jogo bom, principalmente o segundo tempo. Tivemos bastante a posse de bola, marcamos em cima deles e em dois contra-ataques conseguimos fazer os gols”, comenta Fio.