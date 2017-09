Para Dorival Junior, expulsão de Jucilei foi decisiva para empate do São Paulo

Depois de estar vencendo por 2 a 0, o São Paulo teve o volante Jucilei expulso no início do segundo tempo e cedeu o empate por 2 a 2 para a Ponte Preta, neste sábado, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Para o técnico Dorival Junior, o resultado, que manteve o time na zona de rebaixamento, foi causado pela expulsão do volante no início do segundo tempo.

“Não vi o lance. Não tinha como vê-lo de onde estávamos. É uma pena pelo que a equipe vinha jogando porque o resultado estava construído. A equipe estava se entregando e conseguiu a vantagem de 2 a 0. Um lance inverte todo o processo. Uma jogada muda o contexto da partida”, afirmou o treinador em entrevista coletiva no Morumbi.

Jucilei foi expulso por ter colocado a mão na bola impedindo um chute do ataque da Ponte Preta no início do segundo tempo. O árbitro carioca Marcelo de Lima Henrique assinalou pênalti e expulsou o volante. A equipe de Campinas (SP) converteu o pênalti, cresceu na partida e conseguiu a igualdade pouco tempo depois.