Para amenizar valor de ingresso, União venderá pacote antecipado

Mesmo rebaixado para a Série A3 do Campeonato Paulista, o União Barbarense decidiu dobrar o preço de seus ingressos em relação aos valores cobrados na A2 deste ano. As entradas nos jogos no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães em 2018 custarão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), valor que se equipara ao tíquete médio da Série A do Brasileirão, que é de R$ 34,68.

Para amenizar as críticas feitas por torcedores, a diretoria e o GA (Grupo de Apoio) do clube anunciaram ontem a venda de um pacote promocional com os ingressos das dez partidas da equipe em casa na primeira fase da competição pelo valor de R$ 150.

O pacote estará disponível na secretaria do clube social a partir de 1º de dezembro, podendo ser parcelado em até três vezes no cartão de crédito. Com o pacote, a média de cada tíquete adquirido cai para R$ 15, menor que o valor da meia-entrada nas bilheterias.