Palmeiras volta aos treinos sem todos os reforços e com seis jogadores de saída

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta terça-feira pela manhã para o início da pré-temporada com 26 atletas dos 35 atualmente vinculados ao elenco profissional. A diferença se explica pela ausência de três jogadores que virão apenas nos próximos dias, mais uma lista de seis atletas que estão em negociações avançadas para se transferirem para outras equipes.

Nesse grupo de prováveis saídas estão o goleiro Vagner, o lateral João Pedro, o volante Matheus Sales, os meias Allione e Cleiton Xavier, mais o atacante Leandro Pereira. Além deles, foram desfalques na reapresentação o zagueiro Mina, que por ter adiado as férias para o tratamento de lesão só se reapresenta daqui uns dias, e outros dois recém-contratados. O volante Felipe Melo, que veio da Inter de Milão, e o meia Guerra, ex-Atlético Nacional, ganharam mais dias de descanso por terem atuado por suas ex-equipes até o fim de dezembro.

Entre os jogadores listados para sair do clube alguns já estão praticamente com os contratos assinados, como é o caso de Matheus Sales com o Bahia, por empréstimo, e Cleiton Xavier com o Vitória, em vínculo de duas temporadas. Já o lateral João Pedro deve reforçar a Chapecoense, também emprestado. O argentino Allione tem como provável destino o Sport.

Dos 26 atletas que começaram os trabalhos, quatro são novidades no elenco. Os meias Michel Bastos, Hyoran e Raphael Veiga, além do atacante Keno, já estão no grupo do técnico Eduardo Baptista. A primeira atividade foi pela manhã, com avaliações clínicas, fisioterápicas e físicas. Na parte da tarde o elenco realiza outro trabalho, também na Academia de Futebol.

O elenco deve receber mais outros reforços antes da estreia no Campeonato Paulista, dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo. O zagueiro Antônio Carlos, da Ponte Preta, deve ser anunciado em breve. A diretoria também negocia com o Cruzeiro para ter o lateral-direito Fabiano, autor do gol do título do Palmeiras no Brasileiro no ano passado, e o meia Willian.

Confira os jogadores que se reapresentaram nesta terça:

Goleiros – Fernando Prass, Jailson e Vinicius Silvestre;

Laterais – Egídio, Jean e Zé Roberto;

Zagueiros – Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Hugo;

Volantes – Arouca, Rodrigo, Thiago Santos e Tchê Tchê;

Meias – Fabrício, Hyoran, Michel Bastos, Moisés, Raphael Veiga e Vitinho;

Atacantes – Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Lucas Barrios, Rafael Marques e Róger Guedes.