Palmeiras vê apoio da torcida diminuir, mas quer casa cheia

O retorno do Palmeiras ao estádio Allianz Parque, em São Paulo, depois da eliminação na Copa Libertadores será neste domingo em um teste de popularidade para tentar reconquistar parte da torcida. Contra a Chapecoense, às 19 horas, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time retorna à arena possivelmente para jogar diante do pior público em casa pela competição.

O efeito de decepção pela queda precoce nas oitavas de final da competição sul-americana mexeu com a procura por ingressos. O time com a segunda maior média de público do futebol brasileiro no ano, com 32 mil, vendeu somente 17 mil entradas até a divulgação última parcial, na noite de sexta-feira.

Foto: Cesar Greco - Ag Palmeiras - Divulgação

O número está bem abaixo do pior público no time neste Brasileirão, com 29 mil presentes na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Goianiense. “Vai ser o primeiro jogo em casa depois da eliminação. Entendemos o torcedor. Não conseguimos o objetivo na Libertadores, mas pedimos para apoiarem”, disse o volante Thiago Santos.