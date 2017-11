Palmeiras vai decidir estaduais sub-11 e sub-15 no Allianz Parque

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta terça-feira que o Allianz Parque vai receber duas finais de campeonatos estaduais de base no próximo sábado. O Palmeiras sub-11 joga a partir das 14h contra o Santos e o elenco sub-15 do time alviverde recebe às 16h o São Paulo. Será a primeira vez que a nova arena vai receber decisões de categorias de base.

A diretoria do Palmeiras pediu à administração do estádio para que o local recebesse as finais, para servir de motivação aos jogadores e também para já ajudar na ambientação à arena. Para ver as finais das duas categorias, não haverá cobrança de ingresso. E em ambas as decisões, a equipe da casa joga por um empate para se sagrar campeã paulista.

No sub-11, o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1 no último domingo, no CT Meninos da Vila. Já no sub-15, a partida de ida contra o São Paulo acabou empatada sem gols, em Cotia. A vantagem nesta categoria é do time alviverde, por ter feito melhor campanha na competição. O clube ainda está nas finais do sub-13, contra a Ponte Preta, e do sub-15, diante do Corinthians. Nesses dois campeonatos o primeiro jogo da decisão será no próximo fim de semana.