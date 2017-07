Palmeiras decide vaga na Copa do Brasil sem 5 reforços

Três dos cinco jogadores contratados depois de abril não poderiam atuar pelo Palmeiras também por outro fator – já defenderam outra equipe na competição. Mayke atuou pelo Cruzeiro, Luan jogou pelo Vasco e Juninho entrou em campo pelo Coritiba. No caso de Bruno Henrique, ex-Palermo, e de Deyverson, ex-Alavés, a impossibilidade de inscrição se deu porque a dupla foi contratada depois do prazo.

O Palmeiras que vai buscar a classificação na Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no Mineirão, terá muito mais do elenco montado para a disputa do Campeonato Paulista do que das opções atuais do grupo. Como a competição exige que só possam ser usados jogadores que estavam no clube em 24 de abril, o técnico Cuca não poderá mandar a campo cinco atletas contratados depois da data.

Os cinco ausentes foram titulares na última partida do time, contra o Sport, na Arena Pernambuco. O Palmeiras venceu por 2 a 0. Mesmo sem poder atuar, o quinteto foi para Belo Horizonte junto com o elenco para participar dos treinos e reforçar o ambiente de união do grupo. Após o empate em 3 a 3 no jogo de ida, a equipe precisa de uma vitória no Mineirão para avançar.

A Copa do Brasil não permite alteração na lista de inscritos para o torneio, ao contrário do que é feito na Copa Libertadores. A competição sul-americana dá aos clubes o direito de realizar trocas entre os 30 relacionados inclusive antes de fases decisivas, como as oitavas de final e as semifinais.

LEIA TAMBÉM: No fim da 3ª rodada, Chapecoense faz clássico com Avaí e busca topo do Brasileiro