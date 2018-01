Palmeiras terá Jailson como titular no gol em estreia no Paulista

O técnico Roger Machado promoveu mais uma mudança no time titular do Palmeiras antes da estreia no Campeonato Paulista, contra o Santo André. Nesta quarta-feira, no treino na Academia de Futebol, o treinador fez uma troca no gol. Depois de Weverton começar o ano na posição nas primeiras atividades e no jogo-treino, Jailson ganhou chance no último trabalho antes da primeira partida do ano.

Na primeira parte do treino, Fernando Prass trabalhou em campo separado, junto com outros jogadores que não foram inscritos no Estadual, como Emerson Santos e Hyoran. Depois, o goleiro, assim como outros colegas de posição, também participaram da atividade como titulares no gol da equipe principal.

A mudança na definição do goleiro titular se deu no treino de terça-feira, no Allianz Parque. A atividade foi fechada aos jornalistas. Antes disso, nas atividades anteriores, Roger havia indicado Weverton como titular. Na última sexta-feira, no jogo-treino com o Atibaia, inclusive, Jailson atuou apenas na terceira parte, em um time formado por jogadores pouco utilizados pelo treinador.

