Palmeiras tenta evitar erros contra o Barcelona-EQU

Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

A campanha do Palmeiras na Copa Libertadores passou por seis jogos na fase de grupos, uma troca de técnicos e a vinda de reforços para chegar até esta quarta-feira, quando, às 21h45 (de Brasília), começa a participação nas oitavas de final. A estreia no mata-mata contra o Barcelona, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, marca a largada da fase decisiva da competição e dirá o quanto a preparação do clube foi correta.

No calor de Guayaquil, a equipe estreia em uma fase em que não se pode errar tanto como na etapa anterior. O Palmeiras passou como líder de seu grupo com três das quatro vitórias obtidas com gols no fim e sob muito sufoco. Agora terá pela frente um rival mais qualificado e um confronto com bem menos margem para reação.

Como o Barcelona-EQU conquistou duas vitórias fora de casa na fase de grupos, o Palmeiras entende que confiar somente no resultado da volta, no dia de 9 agosto, em São Paulo, é arriscado. “O Barcelona joga de igual para igual com qualquer equipe, tanto que fez uma grande partida contra o Botafogo. Vai ser um jogo bem difícil para nós”, disse o lateral-esquerdo Zé Roberto.