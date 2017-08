Palmeiras tenta convencer Cuca a reintegrar Felipe Melo ao elenco

O comando do Palmeiras iniciou nos últimas dias a tentativa de minimizar a desavença entre o técnico Cuca e o volante Felipe Melo, afastado do resto do elenco há quase um mês. A diretoria quer diminuir o desconforto e colocar o jogador para treinar novamente com os companheiros, mesmo que não volte a ser utilizado nas partidas do time.

Na quarta-feira, houve um encontro na Academia de Futebol entre o jogador e o treinador. A primeira conversa entre os dois desde o afastamento foi intermediada pelo diretor de futebol, Alexandre Mattos, e teve como objetivo iniciar um entendimento.

LEIA TAMBÉM: Após deixar a lanterna, Atlético-GO estreia técnico Doriva contra Cruzeiro

O afastamento de Felipe Melo se deu no fim de julho, pouco depois da eliminação para o Cruzeiro, nas quartas de final da Copa do Brasil. Além de não se encaixar taticamente no esquema de Cuca, o volante discutiu com o técnico e desde então passou a treinar separadamente do restante do elenco. Essa situação fez os advogados do atleta entrarem com uma notificação extrajudicial com a alegação de assédio moral.