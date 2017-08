Palmeiras se aproxima de anunciar Emerson Santos

O Palmeiras já está perto de ter o primeiro reforço para 2018. O clube se aproximou nesta terça-feira de um acordo com o zagueiro Emerson Santos, do Botafogo. O defensor de 22 anos tem vínculo com o time carioca até o fim do ano e vai assinar um pré-contrato com a equipe paulista em breve. A transferência será sem custos. Foto: Vítor Silva / SSPress / Botafogo

Como estava livre para acertar um vínculo prévio com outra equipe, o defensor também despertou interesse do Corinthians. O clube líder do Campeonato Brasileiro decidiu não avançar nas conversas, pois como Pablo está em fase final de recuperação de lesão, assim como Vilson, a diretoria achou desnecessário se empenhar na contratação.

LEIA TAMBÉM: Bruno Henrique confirma acerto com Palmeiras: 'Avanti, Palestra'

O Palmeiras, por sua vez, aproveitou a oportunidade e aguarda o zagueiro. Por ser jovem e com potencial de revenda, Emerson Santos se enquadra na política de contratações da diretoria. O clube também se previne para uma possível saída de Mina. O colombiano tem acordo prévio com o Barcelona para se transferir à Espanha logo depois da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.