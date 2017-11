Palmeiras recebe Flamengo em duelo de elencos valiosos por vaga na Libertadores

O ambiente no clube, no entanto, coloca em dúvida a precisão da porcentagem. A derrota para o Vitória azedou a relação com a torcida. Horas depois da partida no Barradão, os muros do Allianz Parque foram pichados com as expressões “Vergonha”, “Jogadores medíocres” e “Felipe Melo e mais 10”. No desembarque em São Paulo, o lateral Egídio foi advertido e multado pela diretoria por ter respondido às provocações de um torcedor no aeroporto de Guarulhos. Foi liberado para resolver problemas particulares e está fora do jogo.

Na sexta-feira, os jogadores tomaram uma atitude inédita e deram uma entrevista em conjunto para mostrar união e pedir apoio. Por outro lado, a maior organizada do clube marcou um protesto para este domingo afirmando que é hora de cobrar.

O técnico Alberto Valentim tem problemas na escalação. Os principais são as ausências de Borja e Mina, que estão com a seleção colombiana. Na defesa, o treinador deve fazer alterações depois de sofrer oito gols nos últimos três jogos. Luan e Juninho disputam uma vaga. Willian está recuperado e deve voltar ao ataque depois de quatro jogos.