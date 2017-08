‘Palmeiras precisa fazer o melhor jogo do ano’, diz Egídio

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Barcelona, do Equador, na Copa Libertadores, envolvido em suspense e ansiedade. O lateral-esquerdo Egídio afirmou nesta terça-feira, logo depois do treino do time no Allianz Parque, que o elenco sabe da responsabilidade de reverter a derrota por 1 a 0 para não ser eliminado nas oitavas de final, mas cobrou da equipe a melhor atuação do ano.

“Precisamos ter a melhor partida do ano. Eu tenho certeza que amanhã (quarta-feira) vamos fazer a mesma coisa, comemorar, e falar que esse foi nosso melhor jogo”, disse o jogador. “Sabemos da grandeza deste jogo. Por isso a concentração foi mais extensa, total. Nosso foco está completamente neste jogo. Com o apoio da nossa torcida lotando o estádio, tenho certeza que vamos fazer um grande jogo”, comentou.

Foto: Cesar Grecco / Ag. Palmeiras / Divulgação

O clube fez dois dias de treinos fechados antes de rever o Barcelona. Na segunda-feira, em Atibaia, os titulares trabalharam em dois períodos. Nesta terça, Cuca levou o elenco para sentir o ambiente no Allianz Parque no fim da tarde e comandou nova atividade sem a presença da imprensa. Somente os cinco minutos finais foram liberados. O possível time titular deve ter: Jailson; Mayke (Jean), Mina, Luan e Egídio; Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra; Róger Guedes, Dudu e Deyverson.