Palmeiras obtém recurso no STJD e libera festa de organizada em clássico

O Palmeiras conseguiu nesta sexta-feira efeito suspensivo da punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que impedia as torcidas organizadas do clube de levarem faixas e instrumentos aos jogos do time. Com isso, na partida de domingo, contra o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, os adereços estão liberados.

O clube sofreu uma punição de sete partidas sem que o público pudesse levar os adereços das organizadas. Além disso, a mesma sentença do tribunal determinou que o time ficasse sem levar torcedores em sete partidas como visitante. A restrição se deu após brigas do lado de fora da Arena Pernambuco antes e depois de partida com o Sport, em julho, pelo Campeonato Brasileiro.

A decisão do tribunal foi anunciada na última sexta-feira. O Palmeiras se sentiu prejudicado e recorreu. Na ocasião o presidente Maurício Galiotte classificou a punição como um “equívoco”. O clube questionou ter sido punido por uma briga do lado de fora do estádio e agora aguarda o julgamento do recurso.