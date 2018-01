Palmeiras marca jogo-treino na sexta como preparação para estreia

O Palmeiras terá na próxima sexta-feira o primeiro teste do ano. O clube vai realizar na Academia de Futebol um jogo-treino contra o Atibaia, quando o técnico Roger Machado vai ensaiar o time titular e testar o elenco completo. Todos os jogadores devem estar à disposição para essa atividade.

Nesta primeira semana de pré-temporada o treinador ainda não deu pistas da possível formação titular. Os trabalhos na Academia de Futebol tiveram mais ênfase na parte física e técnica. Nesta quarta-feira pela manhã, por exemplo, a atividade foi somente na área interna, com trabalhos na academia, como musculação e condicionamento físico.

A estreia do time em jogos oficiais será em 18 de janeiro, no Allianz Parque, contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista. Os reforços trazidos pela diretoria para temporada têm treinado normalmente e devem ser utilizados. A única baixa nos últimos dias é o lateral Jean, que cumpre cronograma especial de treinos para se recuperar de lesão no joelho.