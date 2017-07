Palmeiras perde do Barcelona com gol nos acréscimos

Após ficar marcado na Copa Libertadores pelos gols marcados nos instantes finais, o Palmeiras provou do veneno da pior forma nesta quarta-feira. No jogo de ida das oitavas de final, fora de casa, e com o empate na mão, o time levou um gol do Barcelona, do Equador, aos 46 minutos do segundo tempo. Com a derrota por 1 a 0, começou atrás no confronto.

A cartilha de empatar fora de casa para decidir como mandante na volta norteou a proposta do Palmeiras, em Guayaquil. Embora pudesse ter atacado mais, o time optou por neutralizar o adversário e segurar o placar em 0 a 0. A tarefa estava cumprida até um chute de Álvez passar pelo meio da defesa, desviar no meio do caminho e entrar no canto. O jogo de volta será dia 9 de agosto, no Allianz Parque.

A grande expectativa do Palmeiras por finalmente retomar a disputa da Libertadores após seis semanas terminou em um jogo pouco atrativo. A partida monótona sem dúvida ficou muito mais ao gosto do time paulista, punido no fim por não ter sido mais ousado e tentado ameaçar mais.