Palmeiras faz treino tático e encerra preparação para enfrentar o Cruzeiro

O técnico Cuca comandou na manhã deste sábado uma atividade tática e encerrou a preparação do Palmeiras para o duelo de domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de comandar o treino tático, onde orientou a equipe titular, o técnico ensaiou jogadas específicas e bolas aéreas, além de trabalhar a marcação e o posicionamento do sistema defensivo. Por fim, Cuca fez uma atividade recreativa.

Com o Palmeiras na quarta posição com 19 pontos, dez atrás do líder Corinthians, Cuca já adiantou que escalará força máxima, apesar do desgaste devido à viagem ao Equador no meio de semana, quando o time perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0, pela Copa Libertadores.