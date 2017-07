Palmeiras faz 4 trocas na lista da Libertadores e inscreve Mayke com a camisa 9

O Palmeiras realizou nesta segunda-feira a troca de quatro jogadores na lista de inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores. Da relação inicial entregue à Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para a disputa da fase de grupos, saem Rafael Marques, Vitor Hugo, Vitão e Alecsandro para as entradas dos recém-contratados Bruno Henrique, Juninho, Luan e Mayke.

A curiosidade da nova lista é a inscrição do lateral-direito Mayke com a camisa 9. O número pertencia a Alecsandro, que foi negociado com o Coritiba. O Palmeiras tentou alterar a relação e incluir Borja, o 12, com o número, mas a Conmebol não permitiu. Assim como Alecsandro, Rafael Marques e Vitor Hugo também já não fazem mais parte do elenco e foram negociados, respectivamente, com Cruzeiro e Fiorentina.

LEIA TAMBÉM: Apresentados no São Paulo, Arboleda e Gomez avisam que estão prontos para jogar

O outro cortado da inscrição foi o zagueiro Vitão, revelação das categorias de base do Palmeiras. Para a vaga dele o clube incluiu o zagueiro Luan, ex-Vasco, contratado em abril. As demais alterações foram as entradas do volante Bruno Henrique e do zagueiro Juninho, também contratados recentemente pela diretoria.