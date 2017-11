Palmeiras enfrenta o Avaí para testar atacante para temporada de 2018

O fim do Campeonato Brasileiro de 2017 servirá para o Palmeiras buscar dois objetivos. O clube enfrenta o Avaí, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 36ª rodada, para buscar a vice-liderança e também testar quem é o titular do ataque. Com o colombiano Borja e Deyverson em boa fase, o técnico interino Alberto Valentim vive uma dúvida sobre qual deles colocar no time. Foto: Cesar Greco / Agência Palmeiras / Divulgação

A definição só deve ser conhecida na hora do jogo, pois os dois treinos preparatórios para a partida foram fechados aos jornalistas. Deyverson tem como trunfo ter marcado quatro gols nos dois últimos compromissos, quando atuou como substituto de Borja. Já o colombiano aposta no bom retrospecto recente sob o comando do treinador, com três gols marcados, fora a boa participação no amistoso internacional da última terça-feira contra a China, na Ásia.

O clube tem a vaga garantida na fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano e quer usar as três rodadas restantes para ajeitar o time. Embora a diretoria deva apostar em várias contratações, o treinador espera um bom resultado para tentar se manter no cargo e, por isso, aposta nos dois atacantes, que após viverem períodos de incerteza parecem ter se firmado.