Palmeiras encara o Barcelona-EQU e o nervosismo por vaga na Libertadores

A relevância aumentou porque no intervalo entre o duelo no Equador e o reencontro no Allianz Parque o Palmeiras viu acabar as duas outras chances de título na temporada. As derrotas no Campeonato Brasileiro e a distância de 15 pontos para o líder Corinthians deixaram distante o objetivo de conquista. Na Copa do Brasil, a esperança terminou há duas semanas diante do Cruzeiro, nas quartas de final.

A derrota em Guayaquil, em 5 de julho, com gol nos acréscimos, fez as últimas semanas se transformarem em laboratório para o encontro desta quarta-feira. O técnico Cuca promoveu a estreia do atacante Deyverson, ensaiou alterações no time e descansou os principais titulares para estar nas melhores condições na partida mais importante no ano até agora para o clube.

A longa espera até a data do jogo e a enorme vontade de reverter a desvantagem são desafios para o Palmeiras controlar no estádio Allianz Parque, em São Paulo, nesta quarta-feira, a partir das 21h45. A ansiedade e o nervosismo são os adversários iniciais diante do Barcelona, do Equador, de quem precisa ganhar por no mínimo dois gols de diferença para ir às quartas de final da Copa Libertadores. Se devolver o placar de 1 a 0 sofrido na ida, a vaga será decidida nos pênaltis.

A expectativa de título no ano, portanto, está restrita à Libertadores. A torcida assimilou essa situação, esgotou os ingressos e a principal organizada do clube, a Mancha Alviverde, fez uma convocação. O pedido é para o público entrar na arena mais cedo para organizar a montagem de um mosaico de recepção ao time.

O primeiro mata-mata de Libertadores na nova arena será um teste de autocontrole. Cuca sentiu o ambiente bastante carregado de ansiedade. Para tentar amenizar essa responsabilidade, decidiu levar o elenco para Atibaia, no interior paulista, onde o clube ficou da noite do último domingo até a manhã desta terça-feira. “Não adianta ficar com o discurso de que é o jogo da vida. Depois do dia 9, vem o dia 10, ganhando, perdendo ou empatando. Queremos dar o melhor e vencer”, disse Cuca, tentando tirar o peso da decisão.

A preocupação dele é o time sentir demais o nervosismo e, na pressa para fazer os gols, se atrapalhar e cair de rendimento. O Palmeiras teme também os contra-ataques do Barcelona-EQU. O time equatoriano confia na possibilidade de marcar uma vez e, assim, ser favorecido pelo critério de desempate por gols feitos fora de casa.

O Barcelona-EQU fez gols em todos jogos fora de casa nesta Libertadores e, no ano passado, quando conquistou o título do campeonato local, balançou as redes em 42 dos 44 compromissos. O time está no Brasil desde a última segunda-feira e se preparou em treinos no Parque São Jorge, casa do Corinthians.

O Palmeiras encerrou a preparação nesta terça-feira com um treino fechado no estádio Allianz Parque no fim da tarde. Já como prevenção, a equipe deu atenção especial no trabalho às cobranças de pênaltis.