Palmeiras encara o Atlético-MG para provar que evoluiu

Treze dias depois de vencer o clássico contra o São Paulo por 4 a 2, o Palmeiras volta a campo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Às 16 horas, pela 23.ª rodada, enfrenta o Atlético Mineiro no estádio Independência, em Belo Horizonte. O time alviverde busca mais do que a vitória – quer provar para o seu torcedor que evoluiu durante a pausa para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia.

Quarto colocado no campeonato com 36 pontos, 14 atrás do líder Corinthians, o Palmeiras ainda sonha com a conquista do bicampeonato nacional – a vaga na Copa Libertadores da próxima temporada é vista como obrigação por diretores e pela torcida.

Foto: Cesar Grecco / Ag. Palmeiras / Divulgação

Durante o período de treinamentos, o técnico Cuca deu nova oportunidade para o lateral-esquerdo Egídio, que volta à posição no lugar de Michel Bastos, que sentiu problemas musculares e está vetado.