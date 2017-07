Palmeiras encara Avaí e mira série de vitórias antes de jogo da Libertadores

Com três partidas do Campeonato Brasileiro para disputar tanto para terminar o primeiro turno como para chegar ao segundo confronto pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras recebe neste sábado o Avaí, às 19 horas, no Allianz Parque, com uma meta curta traçada. A equipe sonha em ganhar os três confrontos para fechar a primeira metade da competição com pontuação bem próxima à do ano passado.

Se o objetivo for alcançado na série contra Avaí, Botafogo e Atlético-PR, o Palmeiras terá 35 pontos, ante 36 somados ao fim do primeiro turno da campanha do título de 2016. “Não está ruim a campanha, ela pode melhorar. Temos tudo para acabar o primeiro turno bem, fazer um segundo turno ótimo”, disse o técnico Cuca.

No momento o Palmeiras planeja se manter entre os quatro primeiros colocados e conseguir vencer depois da eliminação na última quarta-feira na Copa do Brasil para o Cruzeiro. A chance de dar a volta por cima será com cerca de 30 mil torcedores, mas com o temor de que a torcida possa cobrar demais alguns jogadores. “Vamos tirar o Egídio porque tá todo mundo bravo com ele? Vai jogar, vai jogar bem. Mas eu preciso do torcedor, que incentive ele”, disse o técnico Cuca.