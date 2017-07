Palmeiras dispensa Felipe Melo de treino desta segunda-feira

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, foi dispensado do treino do time na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. Afastado pelo técnico Cuca do jogo de sábado, contra o Avaí, o jogador não deve mais atuar pelo time, mas segundo o próprio clube, voltará a trabalhar com os companheiros na atividade de terça-feira pela manhã, no mesmo horário do restante do elenco.

Felipe Melo foi afastado pelo técnico Cuca, que explicou no sábado ter tomado a decisão por entender que o volante não se encaixa no sistema de jogo. O atleta deve nos próximos dias negociar com a diretoria a rescisão do vínculo. O contrato atual dele vai até 2019. Até agora Felipe Melo disputou 27 jogos pelo Palmeiras, com dois marcados, ambos pelo Campeonato Paulista.

Apesar de não atuar mais pela equipe, Felipe Melo não treinará na terça-feira separado dos colegas, como é comum em casos de jogadores que não estão mais nos planos do clube. No próprio Palmeiras, atletas como o zagueiro argentino Tobio, que retornou de empréstimo e aguarda para ser negociado, faz atividades em contraturno enquanto aguarda a definição do futuro. O Rosário Central é um dos clubes interessados.