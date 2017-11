Palmeiras deve ter as saídas de Egídio e Róger Guedes nesta janela

Foto: Cesar Grecco / Ag. Palmeiras / Divulgação

As mudanças no elenco do Palmeiras para 2018 já começaram a ficar mais claras. O clube oficializou nesta sexta-feira a chegada do lateral Diogo Barbosa, do Cruzeiro, e trata como praticamente certas as saídas de dois jogadores: o lateral Egídio e o atacante Róger Guedes.

Os dois ficaram fora da partida com o Sport, na quinta-feira. “Foram opções técnicas deixá-los fora do banco. Eu não posso trazer todos. A regra é só trazer os 23”, explicou o técnico Alberto Valentim. Porém, nos bastidores já há conversas sobre o destino dos dois jogadores no próximo ano.

LEIA TAMBÉM: Willian vê o Palmeiras em vantagem contra possível cansaço do Fluminense

Egídio tem contrato até o fim de dezembro e não há negociação para renovar. O lateral foi multado pela diretoria na semana passada por ter xingado um torcedor durante o desembarque da delegação no retorno de Salvador. Existe a possibilidade de ele nem mesmo ser utilizado nos três jogos restantes do time no Campeonato Brasileiro.