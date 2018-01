Palmeiras derrota Vasco e está nas quartas de final da Copa São Paulo

Com a classificação assegurada, o Palmeiras aguarda o resultado da partida entre Goiás e Portuguesa, no Canindé, para saber o seu adversário na próxima fase.

O Palmeiras carimbou na tarde desta terça-feira a sua classificação para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vaga foi confirmada com uma vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no estádio Joaquinzão, em Taubaté. Os gols foram marcados pelo lateral Luan e pelo artilheiro Fernando, que chegou ao seu quinto na competição.

O Vasco foi equilibrando as ações e chegou a estar melhor, mas viu o bom momento esfriar aos 42 minutos. Papagaio passou por Ulisses e tocou para Luan. O lateral invadiu a área e fuzilou o goleiro Alexander para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Palmeiras tentou um abafa nos minutos iniciais e por muito pouco não ampliou. Fernando recebeu livre pela ponta direita e chutou para defesa do goleiro Alexander. Já o time carioca saiu em busca do empate, mas na melhor chance viu Robinho acertar um belo chute no travessão de Anderson.

LEIA TAMBÉM: Hernanes e Pratto não treinam e devem desfalcar São Paulo contra o Coritiba

Antes do apito final, deu tempo de o Palmeiras ampliar. Aos 32 minutos, Yan cruzou na medida para Fernando, que mergulhou de peixinho para dar números finais ao duelo.

A vitória confirmou o bom momento vivido pelas categorias de base do clube, que é o atual campeão paulista sub-20.