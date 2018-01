Palmeiras deixa 5 fora de inscrição e guarda vaga para Scarpa no Paulistão

O Palmeiras enviou nesta segunda-feira à Federação Paulista de Futebol (FPF) a primeira lista de atletas inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. O técnico Roger Machado deixou em aberto uma vaga entre as 26 possíveis. O clube vai esperar para completar a relação com o meia Gustavo Scarpa, que foi contratado nesta segunda-feira e aguarda os trâmites finais da transação.

O técnico palmeirense deixou fora da lista o lateral-direito Fabiano e os meias Hyoran e Allione. O trio pode ser emprestado para outras equipes. O argentino Allione, por exemplo, interessa ao Racing. O clube já procura um interessado para negociar Fabiano e estuda a possibilidade de ceder também Hyoran, que também não foi inscrito na primeira lista para o Estadual, assim como no ano passado.

Além dos dois, também não foram inscritos duas novidades no elenco deste ano: os zagueiros Emerson Santos e Pedrão. O primeiro, ex-Botafogo, chegou ao clube em transferência sem custos. Já Pedrão acaba de ser promovido das categorias de base e continuará treinando entre os profissionais para adquirir experiência.