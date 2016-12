Palmeiras confirma meia Guerra, do Atlético Nacional

O Palmeiras anunciou na noite desta terça-feira a contratação de Alejandro Guerra, que estava no Atlético Nacional, da Colômbia. Eleito o melhor jogador da última edição da Copa Libertadores, conquistada neste ano pelo time colombiano, o meia venezuelano irá assinar acordo com a equipe brasileira no início de janeiro.

Por meio de breve nota publicada em seu site oficial, o Palmeiras informou que Guerra virá ao Brasil no início do próximo mês para realização de exames médicos e em seguida selar o acordo no papel com o clube brasileiro. Por isso, em um primeiro momento a diretoria palmeirense disse que “encaminhou a contratação” do meia, embora a mesma já esteja certa.

LEIA TAMBÉM: São Paulo surpreende e anuncia Wellington Nem

Foto: www.atlnacional.com.co / Divulgação

Dependendo apenas de aprovação nos exames médicos para poder ser oficializado de vez como novo reforço, o meio-campista de 31 anos de idade anteriormente vestiu as camisas de Caracas, pelo qual foi tricampeão venezuelano, Deportivo Anzoátegui e Mineiros de Guayana, ambos também do seu país, e finalmente do Atlético Nacional.

Antes de o Palmeiras confirmar Guerra como reforço, o presidente do Atlético Nacional, Juan Carlos de la Cuesta, já havia revelado, em entrevista à versão colombiana do diário esportivo AS, que o clube paulista chegou a um acordo prévio para a contratação do jogador. No caso, o dirigente disse à publicação estrangeira que o meio-campista já tinha um pré-contrato com o clube brasileiro.

“Esperamos que ao longo dos próximos dias essa operação comece a ser fechada. Ela não está 100% concluída. Nós não sabemos se está fechada ou não, mas existem bases e um grande avanço nesta negociação”, dizia De la Cuesta, antes de o Palmeiras agora confirmar a contratação.

LEIA TAMBÉM: Com salário de R$ 350 mil, Jô acerta com o Corinthians

O clube, porém, não revelou tempo de acordo que será firmado pelo jogador, assim como não divulgou valores da negociação que levou Guerra ao Palestra Itália. O presidente do Atlético Nacional também não forneceu essas informações.

Antes de acertar com Guerra, o Palmeiras fechou as contratações dos meias Hyoran e Raphael Veiga e do atacante Keno para a próxima temporada, quando será dirigido pelo técnico Eduardo Baptista, que chega após Cuca pedir demissão do cargo mesmo após levar o time ao título do Campeonato Brasileiro.