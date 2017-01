Palmeiras conclui aquisição e assina com Willian por três anos

O Palmeiras anunciou na tarde desta quarta-feira a conclusão da transferência do atacante Willian, ex-Cruzeiro. O clube paulista, que inicialmente havia fechado o empréstimo dele por uma temporada, finalizou os detalhes burocráticos do contrato de três anos, até 2019. Em contrapartida, o meia Robinho ficará na equipe mineira pelo mesmo tempo, porém emprestado.

Willian já treina com a equipe durante a pré-temporada, porém ainda não foi apresentado oficialmente pela equipe. “O Palmeiras montou uma equipe muito forte, muito qualificada, e tem tudo para estar brigando por títulos em todas as competições que disputar. Venho para somar, para ajudar e para fazer o meu melhor. Quero ajudar meus companheiros a conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão”, disse ao site oficial do Palmeiras.

O atacante estava no Cruzeiro desde 2013, onde foi bicampeão brasileiro. Antes disso, passou pelo Corinthians, onde integrou o elenco campeão brasileiro e da Libertadores, fora passagens pelo Metalist, da Ucrânia, Atlético-PR e Figueirense. Willian é uma das nove contratações do clube alviverde para a temporada 2017.

“Chegar ao Palmeiras é uma alegria muito grande e espero deixar minha marca dentro do clube, junto com meus companheiros, e dar muitas alegrias ao torcedor palmeirense”, disse Willian. Na mesa operação pela saída dele do Cruzeiro o Palmeiras fechou a aquisição de 40% dos direitos econômicos do lateral-direito Fabiano.