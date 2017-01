Palmeiras chega ao número ideal de jogadores traçado por Baptista

O Palmeiras fechou a primeira semana de pré-temporada com o número de jogadores considerado ideal pelo técnico Eduardo Baptista. O elenco tem 31 atletas, número abaixo dos 37 no mesmo período no ano passado e dos 33 registrados no início de 2015, ano da chegada de Alexandre Mattos ao cargo de diretor executivo de futebol do clube.

Nesta janela, o Palmeiras tem ido na contramão dos últimos anos e diminuído o elenco. Até agora foram nove reforços trazidos, contra dez saídas desde o fim do ano passado. Baptista pretende trabalhar com no máximo 32 jogadores, dos quais 28 serão inscritos no Campeonato Paulista. Dessa lista, obrigatoriamente três precisam ser goleiros, o que força o treinador a cortar mais três atletas de linha para a relação final.

“Temos um grupo de qualidade extrema. As contratações são de alto nível. É um grupo que foi campeão brasileiro, então nem tem como comentar”, afirmou o meia Hyoran, ex-Chapecoense, um dos nove reforços trazidos para a temporada. Mattos disse nesta semana não estar atrás de mais contratações, já que considera o elenco preparado para a disputa da temporada.

Saídas: 10

Gabriel Jesus, Cleiton Xavier, Allione, Matheus Sales, Fabrício, João Pedro, Gabriel, Leandro Pereira, Vagner e Roger Carvalho

Chegadas: 9

Fabiano, Guerra, Michel Bastos, Hyoran, Keno, Raphael Veiga, Willian, Antonio Carlos, Felipe Melo