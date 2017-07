Palmeiras busca vaga na Copa do Brasil e ânimo para decisão

A chance de ir à semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, eliminando o Cruzeiro, anima o Palmeiras a mostrar que vive nova fase na temporada. A equipe joga no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h45, com a necessidade de vencer pelas quartas de final e disposta a mostrar reação a duas semanas de outra decisão, pelas oitavas de final da Copa Libertadores contra o Barcelona, do Equador.

O elenco está em viagem desde o início da semana passada, programação escolhida por Cuca para melhorar o entrosamento e o ambiente. O último treino foi fechado, nesta terça-feira, no CT do Atlético Mineiro.

A equipe não poderá escalar os cinco últimos contratados. Mayke, Luan, Juninho, Bruno Henrique e Deyverson chegaram ao Palmeiras após o término da inscrição para o torneio, em abril. Portanto, Cuca terá de escalar uma formação parecida à usada no começo do ano. O resultado da ida praticamente obriga o Palmeiras a vencer. Derrota ou empate por menos de três gols, dá a vaga ao Cruzeiro.

No lado cruzeirense, o goleiro Fábio quer uma postura vencedora por parte dos companheiros para eliminar o Palmeiras. “O que aconteceu em São Paulo nos deu a possibilidade de rever detalhes importantes dentro do jogo que são cruciais para não sofrer os gols que a gente sofreu, de bola alçada na área, disputar e concentrar para a segunda bola também, onde o Palmeiras teve as oportunidades, no bate-rebate dentro da área. Fizemos bem aqui, no jogo do Brasileiro, contra o Palmeiras (no Mineirão) uma forma diferente e tem que ser daquela forma para melhor. É um jogo decisivo, diferente de campeonato de pontos corridos. Mas a gente tem que pegar o algo positivo que fizemos nessa partida e colocar nessa decisão”, projetou.