Palmeiras bate o Sport e sobe para a quinta colocação do Brasileirão

Foto: FABIANO MESQUITA/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

O Palmeiras conquistou a sua terceira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro ao bater o Sport por 2 a 0, neste domingo, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 16.ª rodada. Bruno Henrique e Keno marcaram os gols ainda no primeiro tempo. Com o resultado o time do técnico Cuca chegou aos 26 pontos, 14 atrás do líder Corinthians, subindo para a quinta colocação. O Sport permanece com 24 pontos, uma posição atrás do rival alviverde.

Depois de dois jogos seguidos como visitante, na próxima rodada do Brasileirão, a 17.ª, o Palmeiras recebe o Avaí, no próximo sábado, às 19 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. No domingo, às 16 horas, o Sport vai a Salvador para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova.

LEIA TAMBÉM: Scarpa celebra recuperação no Fluminense e revela ansiedade para encarar o Vasco

A boa fase do Sport contra o atual campeão brasileiro atraiu um grande público na Arena Pernambuco: 42.025 torcedores. É o melhor registrado em jogos entre clubes, perdendo apenas para o confronto entre Brasil e Uruguai, no ano passado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 (43.898 pagantes).